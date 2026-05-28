Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, investigaron un accidente de tránsito de carácter grave ocurrido en la madrugada de hoy, jueves, en el kilómetro 25.4 de la carretera PR-2, del barrio Pueblo Nuevo en Vega Baja, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a las 5:00 a.m. cuando el conductor de un automóvil Kia Sportage del año 2011, identificado como David Atreches Sierra, de 51 años, que manejaba en aparente exceso de velocidad perdió el control e impactó por la parte posterior un vehículo BMW 328 del año 2011, el cual era manejado por Ricardo Reyes De Jesús, de 31 años.

A consecuencia del choque, el carro manejado por Reyes de Jesús, se desplazó e impactó un poste a orillas de la carretera, resultando con lesiones internas de gravedad, según fue diagnosticado en un hospital.

La pesquisa está a cargo de la agente Janet Rosario, bajo la supervisión de la sargento Marta Fontánez en coordinación con la fiscal Jennifer Cancio.