Un conductor resultó herido de bala en un incidente que se encuentra bajo investigación mientras transitaba anoche por el kilómetro 6.8 de la carretera PR-615, en Ciales, informó la Policía.

A eso de las 9:40 p.m. de ayer. domingo, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se reportaba un herido de bala en el barrio Pozas, del mencionado municipio.

La investigación reveló que, mientras Fernando Pagán Rivera, de 56 años, transitaba en su guagua Ford Transit color blanco, el conductor de un automóvil Toyota Corolla gris, le rebasó y sacó un arma de fuego con la que le disparó impactando el cristal delantero.

El conductor resultó herido de bala en el lado derecho del cuello.

Pagan Rivera, fue transportado a una hospital en condición estable.

No se efectuaron arrestos.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.