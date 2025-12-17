Un robo en la modalidad de carjacking fue reportado esta madrugada en el kilómetro 9.1 de la carretera PR-184 del barrio Real, en Patillas.

Según informó el querellante a las autoridades, a eso de las 5:57 a.m. de hoy, miércoles, mientras transitaba por el lugar en un automóvil Kia Soul del año 2025, color gris y con la tablilla KOT-179, una guagua le bloqueó el paso.

Del vehículo Mitsubishi Outlander del año 2022, color negro y con la tablilla JYK-160, se bajaron dos enmascarados armados, quienes lo amenazaron y le robaron su carro.

Los asaltantes no le causaron daño físico al querellante.

El agente Osvaldo Galarza, adscrito al Distrito de Patillas, refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.