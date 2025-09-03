Una conductora resultó lesionada tras perder el control del volante e impactar un concesionario ocasionando daños a unos 13 vehículos de motor, en la carretera PR-1 en Río Piedras.

El accidente se reportó a eso de las 12:46 p.m. de hoy, miércoles, en el concesionario de autos iDrive Auto Group, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar la mujer de 49 años perdió el control del volante del automóvil compacto color blanco que conducía, chocó con la barrera de hormigón y se sale de la carretera hasta chocar con los vehículos del negocio.

La condición de la conductora es estable.

Agents de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan investigan el accidente que fue clasificado como de carácter leve.