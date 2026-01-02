Una conductora de 64 años falleció anoche, luego de que su vehículo cayera por un precipicio y saliera expulsada del auto, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:30 p.m. en la carretera PR-371, kilómetro 12, barrio Rancheras, sector el Verde interior, en Yauco. La Policía catalogó el incidente como uno “desgraciado con vehículo volcado”.

El informe policiaco indica que “una mujer identificada como Tamorah Lucretia Ortiz, de 64 años, residente de Yauco, conducía su vehículo Toyota Matrix, color negro, del año 2004, por un camino vecinal de tierra, perdió el control del volante, volcándose, y cayendo al precipicio, salió expulsada del mismo. Como resultado de esto, sufrió múltiples traumas y heridas de gravedad, que le ocasionaron la muerte”.

El personal de Rescate y Manejo de Emergencias Municipal de Yauco lograron sacar a la mujer del precipicio. No obstante, los paramédicos de Emergencias Médicas informaron la ausencia de signos vitales.

La agente Alice Collado del Distrito de Yauco investigó esta querella y consultó el incidente con el fiscal Emanuel Vázquez, quien expidió boleta y autorizó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia correspondiente.