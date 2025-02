La bailarina Jada Waldmann, de 22 años, de Indiana, se convirtió en la primera víctima del año de un feminicidio íntimo según lo reveló la autopsia realizada por un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), a la mujer y a su pareja.

La certificación de lo ocurrido surgió durante una reunión este martes entre el patólogo Javier Sánchez Ortiz, el detective Erick Rodríguez Calderón y la fiscal Joan Hernández, donde se discutió los hallazgos de la autopsia, la evidencia científica y la investigación criminal.

Los cadáveres en estado de descomposición de Waldmann y su pareja José Rosa Rodríguez, de 27 años y residente en Cayey, fueron hallados el 27 de enero en una residencia arrendada en la calle Parque San José de la urbanización Villa Fontana, en Carolina.

PUBLICIDAD

Debido al estado en el que estaban los cuerpos, que presentaban heridas de bala en la cabeza, en un principio, no fue posible certificar quien había cometido el asesinato y cual se privó de la vida.

La joven, apodada Kitty y quien era residente en el estado de Indiana, llevaba nueve meses en la isla y apenas cuatro de pareja con su asesino, quien era masajista de profesión.

En la escena se ocupó un arma de fuego que pertenecía al joven, dos casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil, un envase plástico en su interior con aparente cocaína y ocho cigarrillos de marihuana.

Rosa Rodríguez tenía licencia para la posesión del arma de fuego.

Una amiga de la víctima, que no sabía de ella desde el sábado, ya que no le respondía los textos ni llamadas, lo que no era usual, la reportó desaparecida y decidió acudir al lugar que tenía arrendado para vivir en la segunda planta de una residencia. Observó su vehículo, estaban sus mascotas y el aire acondicionado encendido.

Mientras se acercaba sentía un fuerte hedor hasta que al asomarse por una ventana observó los dos cadáveres en la cocina.