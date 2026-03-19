El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, junto a otras agencias estatales y federales, continúan la búsqueda activa del cuerpo del joven que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por fuertes corrientes marinas en la playa del Condado,al atardecer de ayer, miércoles.

“Se aclara que la información divulgada previamente sobre el presunto hallazgo del joven reportado como desaparecido tras un incidente con corrientes marinas en la playa del Condado no es correcta. Al momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate, las cuales permanecen activas con la participación de personal municipal, estatal y federal. No se ha confirmado el hallazgo del joven”, se divulgó posteriormente por escrito.

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“El Municipio lamenta cualquier confusión que esta información haya podido causar”, subrayó.

El desaparecido fue identificado por la Guardia Costera como Samuel Cruz de 27 años y residente de Nueva York.

El incidente involucró a tres turistas que se encontraban en la zona durante su estadía en la ciudad capital con motivo del receso de primavera. Dos de ellos lograron ser rescatados con vida, mientras que el cuerpo del tercero no ha sido localizado.

El operativo está liderado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y cuenta con la participación de la Policía Municipal de San Juan, unidades marítimas y aéreas de FURA, la Guardia Costera de los Estados Unidos en sus componentes aéreo y marítimo, así como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Durante las labores, personal de Manejo de Emergencias Municipal ha desplegado drones para ampliar el alcance de búsqueda, así como equipos especializados, incluyendo el dispositivo acuático “Dolphin”, recurso municipal operado por su unidad marítima.

“Este tipo de incidente requiere una respuesta inmediata, coordinada y con todos los recursos disponibles. Desde el primer momento activamos nuestras unidades terrestres, marítimas y aéreas, integrando tecnología como drones y equipos especializados. Los equipos que hemos desplegado forman parte de la capacidad de respuesta de Manejo de Emergencias Municipal y han sido clave para reforzar estos esfuerzos de búsqueda.”, añadió Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan.

El alcalde de la ciudad capital reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a ejercer precaución en las playas, particularmente en áreas donde las condiciones marítimas puedan representar riesgo.

“Este lamentable suceso nos recuerda la importancia de respetar las condiciones del mar y seguir todas las recomendaciones de seguridad. La prevención salva vidas, y continuaremos reforzando los esfuerzos de orientación para evitar que situaciones como esta se repitan”, finalizó Romero Lugo.