Las autoridades continúan activas en la búsqueda de Nélida Agosto Cintrón de 84 años, por quien se emitió una Alerta Silver con el propósito de sumar a los ciudadanos a estos esfuerzos.

La última vez que fue vista fue en la tarde del viernes, 20 de marzo, cuando salió hacia una charca en la finca de su propiedad ubicada en la carretera PR-146 del barrio Cordillera en Ciales para alimentar a unos patos, según se lo expresó a su esposo, José Colón López.

Agosto Cintrón es de tez blanca, cabello gris canoso, ojos verdes, mide 5’0” de estatura y pesa 110 libras aproximadamente y padece de Alzheimer.

PUBLICIDAD

Si usted tiene la ha visto o posee información relacionada al caso puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico (787) 343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.