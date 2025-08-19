El recién liberado exalcalde novoprogresista de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, solicitó ayer, lunes, autorización al Tribunal federal para poder viajar a los Estados Unidos para poder trabajar como “trabajador de línea” de las redes eléctricas, ya que en la Isla no consigue trabajo.

Según expone la moción radicada por su abogado, el exfiscal federal Osvaldo Carlo, el convicto por corrupción pública cumplió el pasado 17 de julio con su pena de prisión impuesta y se encuentra en la actualidad en un periodo de dos años de libertad supervisada. Por ello, requiere permiso para poder aceptar trabajos de carácter “temporero” o de “tiempo parcial” en empresas que proveen servicio de energía eléctrica en Estados Unidos. No se detalló qué estados.

Según la moción, Vargas Rodríguez “es un electricista que trabaja en líneas eléctricas y que no ha podido conseguir trabajo en Puerto Rico”.

El también exrepresentante del Partido Nuevo Progresista era un electricista de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de entrar al mundo político. En medio de su activismo, el gobierno contrató con la empresa LUMA Energy para hacerse cargo del sistema eléctrico.

En la moción, no se da cuenta la razón por la que el exfuncionario no consigue trabajo en LUMA Energy. Sólo se da cuenta que a Vargas Rodríguez le ha surgido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos.

“El compareciente tiene oportunidades de trabajo temporal en Estados Unidos continental, donde existen múltiples subcontratistas que prestan servicios a compañías eléctricas. Por otro lado, en Puerto Rico solo existe una compañía eléctrica (la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico), que contrató a una empresa privada (Luma) para operar, la cual a su vez contrata a sus afiliadas y empresas relacionadas para realizar la mayor parte del trabajo de mantenimiento y reparación de las líneas eléctricas”, dice la moción.

Añade que “el convicto solicita que, en coordinación con su agente de libertad condicional, se le permita viajar a Estados Unidos continental para realizar un trabajo a tiempo parcial como electricista”.

Se adujo que, en el pasado, cuando Vargas Rodríguez estaba en el proceso judicial, la corte autorizó que este pudiese trabajar en Estados Unidos. Por ello, se enfatizó que lo que se solicita es la misma concesión, pero que sea “en coordinación con su agente de libertad condicional”.

Se informó que este proceso de viajar para trabajar no representaría un cambio de residencia de Vargas Rodríguez.

Primera Hora reveló la semana pasada que tanto Vargas Rodríguez, como el exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, quienes fueron arrestados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en un operativo conjunto realizado en mayo de 2022, completaron recientemente sus condenas de prisión por corrupción pública y ahora cumplen con los dos de libertad supervisada.

De los dos convictos, Vargas Rodríguez se ha mantenido activo en las redes sociales, donde ha hecho constar múltiples actividades familiares, su dedicación a las actividades de la siembra, así como su enfoque a recertificarse como electricista.

Debido a esta petición, el juez federal Pedro Delgado ordenó a la Fiscalía federal a responder a la petición en o antes del 25 de agosto.