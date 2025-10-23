La vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, se reanuda hoy, jueves, con la continuación del interrogatorio a Betzaida Caratini Ortiz (48), cuyo testimonio ha estado matizado por contradicciones entre el contenido de su declaración jurada y sus expresiones el viernes pasado cuando comenzó a relatar su versión de los hechos.

El martes, el abogado de defensa Jesús R. Ramos Puca le solicitó al Ministerio Público observar un vídeo de seguridad, convencido de que podría contener prueba exculpatoria y, de acuerdo con el análisis que hasta el momento se ha discutido en sala, lo que se ha demostrado es que el mismo es inconsistente con lo que dijo Caratini Ortiz en cuanto a las personas que la acompañaban y con quién llegó al desvío Cabrera Rivera en Aibonito, donde ocurrió el crimen de Gabriela Nicole.

PUBLICIDAD

No obstante, en las imágenes de cámaras de seguridad de un comercio, que son previas al asesinato, se observan personas caminando, lo que presuntamente no sería prueba exculpatoria, porque aparece la imputada.

Al presente, el Ministerio Público no tiene vídeos que captaran la pelea y el crimen ocurrido en la madrugada del 11 de agosto.

La jueza Marielem Padilla Cotto citó para la mañana de este jueves al patólogo Javier Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y en la tarde a una menor de edad. No se ha establecido si la vista preliminar se alargaría un día más.

Gabriela Nicole, de 16 años, se vio involucrada en una pelea, tras salir en defensa de su hermana, siendo apuñalada.

Elvia y su hija, Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, de ahora 18 años, enfrentan procesos por separado con cargos por asesinato en primer grado y violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por portación y uso de armas blancas en concierto y común acuerdo.

Caratini Ortiz, afirmó que vio cuando la imputada sacó de su cartera un objeto el cual empuñó y lo entregó a Anthonieska, entonces menor de edad, con el que presuntamente agredió a la víctima.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Ramos Puca le cuestionó a Caratini Ortiz, quien dijo tener una amistad de 28 años con Elvia, sobre la ingesta de bebidas alcohólicas el día de los hechos. La testigo admitió que tomó cuatro cervezas entre las 7:00 p.m. y 11:00 p.m. No bebió tragos.

PUBLICIDAD

También la defensa la confrontó con sus respuestas a las preguntas del Ministerio Público el pasado viernes, ya que narró que estuvo con una mujer identificada solamente como Leshandra, en El Maestro Liquor Store, La Placita Martínez y, finalmente, en el desvío en Aibonito, lo que contrasta con su declaración jurada tomada el 14 de agosto, en la que omitió la información.

Más tarde, cuando se observó por segunda ocasión el video que se convirtió en el primer exhibit de la defensa, se identificó caminando hacia el desvío con unas personas a las que nombró como Gisely, Carily y Leshandra.

En numerosas instancias Caratini Ortiz respondía “todo eso tiene una explicación” cuando su testimonio entraba en alguna contradicción.

La testigo fue confrontada con el vídeo tras un análisis extenso y reconoció que Elvia y su hija mayor, Anthiany, se ven caminando hacia el desvío y no estaba Anthonieska, tampoco se observó a Gaba, como afirmó el viernes pasado.

“¿Lo que muestra este vídeo es diferente a lo que usted narró? ¿Eso es cierto?”, preguntó el abogado y la testigo respondió “no” y fue más allá señalar que era correcto que las dos versiones reflejaban la verdad.

Sobre ese asunto, en su turno, el fiscal Orlando Velázquez Reyes, le pidió que describiera a Elvia y ella respondió que iba “caminando hacia el desvío con su cartera” y añadió que era la misma de la cual se extrajo un objeto que le entregó durante la pelea a su hija, “Antho”.

PUBLICIDAD

Además, se le cuestionó sobre la diferencia en sus expresiones sobre si Elvia se acercó corriendo hacia Leshandra y le entregó la cartera o si solo se le aproximó a otra velocidad, ya que las contestaciones eran diferentes.

Insistentemente, en cada oración el licenciado fue comparando sus expresiones con el contenido de la declaración jurada y en una ocasión intentó usar su línea de preguntas para invalidar la versión ofrecida por la menor M.A.R. sobre una pelea que sostuvo antes de los sucesos entre ella su hermana Fabiola, lo cual fue objetado por los fiscales.

Sobre este particular Caratini Ortiz dijo que no intervino en las peleas de las jóvenes y que, en ese momento, sacó un cigarrillo para fumar.

En varias ocasiones, tras las contradicciones, el abogado le hacía notar a la jueza que la testigo no era responsiva y que eso afectaba su credibilidad.

De hecho, al ser increpada sobre el movimiento que hizo “Antho” al momento de agredir a Gabriela Nicole, el cual describió el viernes como si fueran puños, el martes añadió la frase “con lo que tenía en la mano”, información que no dijo antes.

La testigo narró el viernes que, mientras estaba en el desvío luego de concluir las actividades del cierre del verano y visitar un negocio, llegaron “agitadas” Elvia y sus hijas Anthiany y Anthonieska, junto a otra menor apodada “Gaba” (Gabriela Figueroa) y le preguntó si las hermanas paternas de sus hijas -Miriadny y Fabiola- estaban discutiendo y esta le respondió en la afirmativa.

PUBLICIDAD

Elvia y Anthiani estuvieron trabajando como “bartenders” en el negocio La Placita Martínez y, presuntamente, no habrían llegado con las menores.

A una distancia de seis pies, observó que se le acercaron a Gabriela Nicole y a su hermana, Lizmarie, posteriormente dijo que estuvo a diez pies de la pelea y que ahí se mantuvo.

“Anthiany va directamente donde Lizmarie a manotearle y decirle cosas. Anthiany le tira a Lizmarie, Anthonieska también le da y Gabriela Nicole se mete a defender a su hermana, a separarlas”, relató.

La pelea continuó y se unieron más personas a la reyerta.

La testigo aseguró que se alejó cuando Elvia llegó con una cartera y se la dejó a su acompañante, Leshandra.

“Mete la mano dentro de la cartera rebuscando, cuando encuentra algo empuña la mano y saca. Se dirige donde estaba Anthonieska y se lo entrega”.

Caritini Ortiz observó que pegó con la mano izquierda a Gabriela Nicole, apodada “Lela”, contra un vehículo y le empezó a dar como si fueran puños por el lado izquierdo del cuerpo, en dirección de abajo hacia arriba, con un objeto que describió con una longitud de unas 5 a 6 pulgadas y color negro y plateado.

“Cuando yo me volteo de nuevo, ya (la víctima) estaba en el piso, acostadita”.

A su vez, Elvia y sus dos hijas corrían para salir del desvío, explicó con voz entrecortada durante el interrogatorio del fiscal Velázquez Reyes.

“Gritan que la nena no respondía... me acerco miro la nena en el piso... yo empiezo a gritar ¡la nena, la nena!”.

PUBLICIDAD

La madre de Gabriela Nicole, Lisandra Rosario, la recogió y la montaron en un vehículo en la que la llevan al hospital donde fue declarada muerta.

Al ver la escena, la testigo se quedó “congelada” y cuando empezó a caminar se le acercó un “nene” agredido, quien la tocó y le pidió que mirara una herida descrita como un (roto) en la espalda que sangraba mucho. Lo ayudó a montarse en una guagua para que fuera al hospital.

El testimonio de Miriadny, identificada como M.A.R., por su parte, también señaló a su hermana paterna como responsable del crimen.

Indicó que, al tratar de intervenir en la pelea, recibió golpes en el lado derecho del rostro y luego vio inmóvil a Gabriela Nicole sobre el pavimento bocarriba y a “Antho” arrodillada frente a ella por el lado de su hombro. Esa parte Betzaida no la vio.

“Yo empecé a dar patadas donde estaban ellas dos. ‘Lela’ no hacía nada... cuando empecé a patear no observé nada, después observé que un objeto se cayó (la única que estaba allí era Antho) ...como un bolígrafo afilado”, dijo la menor.

Describió que Anthonieska puso la mano sobre el objeto y empezó a arrastrarse hacia atrás y le pidió a su pareja desesperadamente que la ayudara a levantarse, “por miedo, porque había visto el objeto caerse”.

Al virar la cabeza vio a su hermana cuando tomó el “bolígrafo” de unas 5 pulgadas y lo alzó a la altura del hombro de la víctima, hiriéndola a la altura de la cintura, detalló la testigo durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto.

“Ahí ‘Antho’ cogió el objeto hacia el hombro, el punzante, como un bolígrafo… Apuñala a ‘Lela’ ...hacia la cintura de ‘Lela’. Se lo espetó a Lela”, relató.

En ningún momento declaró que tuviera conocimiento sobre cómo se originaron los hechos.

“(Antho) se para y estaba llena de sangre por el lado derecho, fue donde su madre y le preguntó desesperada: ¿y ahora qué hago?”, contó.