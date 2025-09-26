La Autoridad Escolar de Alimentos de la región educativa de Arecibo inspeccionará el comedor de la escuela intermedia Ricardo Arroyo Laracuente en Dorado, luego de que cuatro estudiantes sufrieran una presunta intoxicación alimentaria este viernes.

El Departamento de Educación, a través de declaraciones escritas, confirmó que cuatro alumnos presentaron síntomas de una posible intoxicación vinculada con alimentos.

Parte de la inspección incluye realizar pruebas a los alimentos del comedor escolar.

“La dirección escolar activó el protocolo correspondiente y los estudiantes fueron transportados de forma preventiva a instituciones hospitalarias, donde se encuentran estables mientras se realizan pruebas toxicológicas para precisar la causa de la situación”, explicó Educación.

“La escuela ha estado reforzando la orientación a los estudiantes sobre el consumo responsable de alimentos, ya que algunos optan por traer comida de fuentes externas o recurrir a servicios de ‘delivery’, lo cual forma parte de la investigación para determinar el origen de la presunta intoxicación”, agregó.

El incidente se reportó a eso de las 12:28 p.m. tras recibirse una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre cuatro estudiantes que podrían haber sufrido intoxicación por lo que comieron, según la Policía.

Los alumnos, dos de séptimo grado y dos de octavo, con edades entre 12 y 13 años, mostraban síntomas de mareos y vómitos.

Más temprano, el Municipio de Dorado confirmó que se activaron los protocolos de emergencia en la escuela.

“Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, en coordinación con Emergencias Médicas, la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Departamento de Educación, atendieron un incidente de posible intoxicación alimentaria en el comedor escolar”, informó.

“Los menores afectados están recibiendo atención médica inmediata y, como medida de precaución, están siendo trasladados a un hospital cercano para la debida evaluación y tratamiento”, agregó el Municipio.

¿Qué es la intoxicación alimentaria y cuáles son los síntomas?

La intoxicación alimentaria es una enfermedad causada por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas con bacterias, virus u otros microorganismos perjudiciales, explica la Biblioteca Nacional de Medicina y la Clínica Mayo.

Los síntomas, que pueden presentarse en cuestión de horas o días, incluyen nauseas, vómitos, malestar estomacal, calambres abdominales, dolor de cabeza y fiebre, entre otros. Algunos síntomas graves pueden incluir mareos, visión doble, debilidad y problemas para tragar, entre otros.

Se recomienda acudir a un médico si se presentan síntomas graves, si las diarreas y los vómitos son frecuentes o si se presenta sangre en las heces, entre otros.

¿Quiénes están en riesgo?

Cualquier persona puede experimentar una intoxicación alimentaria, pero algunos grupos son más vulnerables a desarrollar complicaciones, entre ellos los bebés y niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con su sistema inmunológico débil.

La mayoría de las personas se recuperan de la intoxicación alimentaria en un período de 12 a 48 horas. En personas saludables, las muertes son extremadamente raras en los Estados Unidos.