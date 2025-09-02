( Suministrada por la Policía Municipal de SJ )

Cuatro personas resultaron heridas esta mañana en un accidente de tránsito que comenzó en el kilómetro 4.5 de la carretera PR-21 frente a la estación del Tren Urbano de Las Lomas, en Puerto Nuevo y culminó en la gasolinera Texaco que ubica en frente.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9:00 a.m. de hoy, martes, mientras el conductor de 79 años de una guagua Toyota Tacoma comenzó a perder el control del volante, por causas que se encuentran bajo investigación, en la entrada hacia el Tren Urbano, informó el comisionado auxiliar de la Policía Municipal de San Juan, Javier Torres.

Según narró, primero impactó unas vallas de metal para seguridad de los peatones y entró a la gasolinera donde chocó con un automóvil Toyota Corolla color blanco, propiedad de uno de los empleados que estaba estacionado en los predios.

“De igual manera choca un Hyundai Elantra que se encuentra estacionado esperando para pagar por un marbete en el área de inspección. Ninguno de los dos vehículos se encontraba en ese momento recibiendo servicios de combustible”, observó.

Con el impacto arrastró el Hyundai hasta la entrada a la tienda de la gasolinera donde la camioneta impactó una columna.

El conductor, su esposa de 60 años y su hija de 29 y un conductor de Hyundai de 25 años, fueron trasladados a hospitales para recibir asistencia médica. Todos se encuentran en condición estable.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos se movilizó a la escena para inspeccionarla y se notificó que la compañía se hará cargo reconstruir la columna y los otros daños estructurales.

El Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico, también expidió unas multas e impartió instrucciones para que la gasolinera no opere al momento.

Como medida preventiva personal de Cumplimiento Ambiental del Municipio de San Juan colocó absorbente en caso de que se derrame aceite o combustible con la remoción de los vehículos accidentados.