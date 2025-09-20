Un sexagenario fue encontrado culpable ayer, viernes, de haber abusado sexualmente a su hijo, cuando este tenía entre seis a ocho años de edad, informó el Departamento de Justicia.

El ahora convicto fue identificado por las autoridades, pero este diario solo lo identificará como Román, uno de sus apellidos.

Los hechos imputados ocurrieron entre los años 2018 al 2021, en Toa Baja, según el informe que presentó la Policía cuando inició el procesamiento judicial.

Fue un juez del Tribunal de Bayamón, Juan Nevárez García, quien encontró culpable a Román Santiago por cargos de actos lascivos y maltratar a su hijo biológico, un menor de edad.

PUBLICIDAD

Relacionadas Encarcelan hombre acusado de incesto y maltrato de menores

Justicia informó que el hombre permanecerá ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce hasta la lectura de sentencia, que está pautada para el próximo 6 de noviembre.

La fiscal a cargo del caso, Verónica Ortiz Gil de Lamadrid, explicó que el hombre enfrentó cargos por violaciones al artículo 131 de actos lascivos del Código Penal de Puerto Rico y violaciones al artículo 59 de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores por maltrato de menores.

“De la investigación realizada por la agente de la Policía, Idaliz Rosado Santiago, trascendió que, el hombre cometió los abusos sexuales contra su hijo entre los años 2018 al 2021, cuando la víctima tenía entre 6 y 8 años. Para impedir que el menor revelará la conducta, lo amenazaba con hacerle daño y matar a su madre”, indicó Justicia en su comunicado de prensa.

El hombre se expone a una sentencia de 50 años de cárcel.