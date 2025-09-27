Un hombre que golpeó con una correa a su hijo de 11 años por no querer participar de una actividad escolar de lectoescritura resultó culpable por maltrato de menores, informó anoche el Departamento de Justicia.

Según se informó en comunicado de prensa, el juez Edgar Figueroa, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró culpable a Ronald Tejeda Santos por el delito de maltratar a su hijo, bajo el artículo 53 de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

“Según la investigación de la agente Lourdes Pagán, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Cuerpo de Investigaciones Criminales, los hechos que se le imputan a Tejeda Santos ocurrieron el 13 de septiembre de 2024, cuando el convicto compareció a la escuela de su hijo a recogerlo”, dice el comunicado.

Se añadió que, “posteriormente, transportó al menor hacia su casa donde le dio varios correazos por este no querer celebrar una actividad de lectoescritura. El menor tiene un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad tipo combinado”.

La fiscal Kechia M. Díaz Aponte, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Carolina, fue la que presentó el caso ante la corte.

En el juicio se presentaron 11 testigos entre ellos, peritos especialistas en maltrato.

Si usted conoce un caso de maltrato de menores, puede denunciarlo al llamar a la Línea de maltrato del Departamento de la Familia al (787) 749-1333 (isla) ó 1-800-981-8333 (área metropolitana).