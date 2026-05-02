Un joven de 23 años se encuentra en condición de cuidado, luego de que supuestamente se disparara de manera accidental en su pierna derecha, informó la Policía.

Los hechos, descritos por la Policía como un “incidente desgraciado”, se reportaron a través de una llamada realizada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 10:36 p.m.

Se informó que el joven se encontraba en una residencia de la calle Pedro Muñiz, en la urbanización Lucchetti, en el municipio de Manatí. No se precisó cómo obtuvo el arma, para la cual “no posee licencia”, ni cómo terminó herido. De hecho, la Policía informó que “se desconocen la descripción del arma de fuego utilizada”.

Sin embargo, se indicó en el informe policiaco que el joven resultó herido en su pierna derecha, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria del área y posteriormente referido al Centro Médico en Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

La investigación está a cargo del Policía Municipal, Félix Freytes Cutrera, adscrito a la Policía Municipal de Manatí.