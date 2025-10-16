( Suministrada por la Polic )

La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) asumió ayer, miércoles, la custodia de Joshua I. De Jesús De Jesús, de 20 años, alías Tokio, quien fue arrestado durante un allanamiento diligenciado por agentes de la División de Inteligencia del área de San Juan en la barriada Figueroa en Santurce.

En la residencia se ocupó un rifle, 87 municiones para el arma larga, dos cargadores, ocho bolsitas con marihuana, 169 bolsitas con cocaína y $5,536 en efectivo.

El detenido figura como sospechosos de dos asesinatos, uno en jurisdicción del área policíaca de San Juan y otro en el área de Bayamón.

De Jesús estaba en libertad bajo fianza de $14,000 por un caso de violación a la Ley de Sustancias Controladas tras ocuparle marihuana, pastillas de medicamentos controlados y $442 en efectivo en el mismo lugar para la fecha del 25 de marzo.

El agente Jeimily Jerez Serrano, estuvo al frente de la intervención.

Además, en el lugar, se halló una pistola Glock 26, municiones, cargadores y 50 bolsitas con cocaína.

También se ocupó un automóvil marca Kia Seltos del año 2025, el cual posee gravamen de desaparecido. En el interior ocuparon 105 balas, seis cargadores y $20 en efectivo.