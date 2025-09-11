La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que Nayomi Garced Figueroa fue declarada hoy culpable de causarle la muerte a Kelvin Nieves Miranda y dejar inválida a la esposa, Suheil Alvarez Ruiz, al conducir en estado de embriaguez.

Tras evaluar la prueba presentada por los fiscales Lenabel Alvarado De Gracia y Jesús Torres González, de la Fiscalía de San Juan, un jurado encontró culpable a la mujer en los cinco cargos que se le radicaron.

La jueza del Tribunal de San Juan, Alexandra Rivera Sáez, fijó la vista de sentencia para el próximo 23 de octubre de 2025. Garced Figueroa fue ingresada en la Institución de Mujeres del Complejo Correccional de Bayamón.

Cómo ocurrieron los hechos

Según la investigación de las autoridades, el 18 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 10:18 de la noche, la mujer viaja en dirección de San Juan a Bayamón, conduciendo un vehículo de motor marca KIA, modelo RIO, en estado de embriaguez, hablando por celular, y transitando sin el debido cuidado, a una velocidad que no le permitía ejercer el debido control y dominio del volante. Ello, produjo que éste impactara con la parte frontal de su vehículo la parte posterior de la motora marca YAMAHA, modelo GQX125, la cual era conducida por Kelvin Nieves Miranda ocasionando que éste falleciera. Nieves Miranda viajaba acompañado de su esposa, Suheil Alvarez Ruiz, quien quedó inválida como consecuencia del impacto de Garced Figueroa. Las víctimas se dirigían hacia su casa luego de dar un paseo. La sospechosa arrojó .134% de concentración de alcohol.