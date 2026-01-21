Dos testigos menores de edad del Ministerio Público en el caso que se sigue contra Elvia Cabrera Rivera, imputada junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato en concierto y común acuerdo de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, se querellaron la semana pasada tras sentirse intimidadas por publicaciones en varias cuentas de redes sociales.

La información fue revelada a medios de comunicación por el fiscal Orlando Velázquez, quien precisó que las querellas fueron sometidas en jurisdicción de Comerío y Aibonito.

“Hay dos querellas, una en Comerío y otra aquí en Aibonito. Nos proponemos solicitar unos allanamientos a unas cuentas en TikTok y en Facebook, donde a mi juicio, lo que están es tratando de intimidar a los testigos por lo que he visto y eso tiene que ser objeto de un allanamiento para determinar quién es la persona que está publicando eso...por seguridad y expresiones en contra de los testigos”, indicó Velázquez.

Una de las querellas radicada en la tarde del 15 de enero, indica que la testigo “está siendo expuesta en una página de redes sociales denominada “Caso Gabriela” y “Martha”, según lo indicado el administrador de dicha página ha hecho públicas fotos, vídeos e información relacionada con la menor en cuestión y su ubicación”, en violación al artículo 281 del Código Penal (Impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos).

En otro de los casos se prestó vigilancia preventiva, según se desprende de la querella. Ambas pesquisas fueron referidas al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

El fiscal observó que, en esas publicaciones se identifican como “Caso Gabriela” y “Gabriela Figueroa”, durante una improvisada rueda de prensa en el Tribunal de Aibonito, antes de que comenzara una vista en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri para continuar con el proceso de descubrimiento de prueba.

Posteriormente, la oficina de prensa de la Administración de Tribunales informó que se pautó para el 29 de enero otra vista dentro de la etapa de juicio para continuar con los asuntos pendientes previo al inicio del juicio por jurado.

La selección de jurado está pautada para el 13 de febrero, el tribunal convocará a cinco paneles de candidatos para que las partes los seleccionen. El juicio podría extenderse por dos meses ya que la Fiscalía de Aibonito considera sentar a declarar a 40 testigos.

Por otro lado, trascendió que la jueza Paola N. Morales Vélez, no ha emitido su determinación sobre la moción de la defensa de Cabrera Rivera para que se devuelva el caso a la etapa de vista preliminar, o sea, que se desestime el pliego acusatorio porque el Ministerio Público no entregó una prueba que presuntamente es exculpatoria que debió entregar antes.

El asesinato de Pratts Rosario ocurrió el 11 de agosto durante varias peleas en la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, cerca del casco urbano, tras culminar una fiesta municipal de cierre de verano.