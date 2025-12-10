El colegio Paradiso College Preparatory, localizado en la avenida Miramar, del municipio de Arecibo, fue desalojado esta mañana por emanaciones de gases.

La llamada de alerta se recibió a las 8:56 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los bomberos de la estación de Barceloneta que inspeccionaron el área concluyeron que el olor salía de una alcantarilla posiblemente sanitaria.

Mientras se toman las medidas necesarias para controlar las emanaciones, el director escolar, Emanuel Pérez Adames, activó el protocolo y desalojaron a los estudiantes y todo el personal del colegio.

Nadie resultó afectado y por el día de hoy, las clases quedaron suspendidas.