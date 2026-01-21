La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Puerto Rico informó este miércoles de la detención de doce migrantes indocumentados de Uzbekistán y Rusia cerca de la isla-municipio de Vieques.

Según detalló la agencia federal en un comunicado, el pasado 13 de enero, la Guardia Costera de EE.UU. notificó a una unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, en inglés) de la CBP sobre una embarcación sospechosa que viajaba hacia el sureste, en dirección a Puerto Rico.

La embarcación mantuvo un rumbo hacia el este al sur de Puerto Rico antes de cambiar su ruta hacia la isla de Vieques.

Aproximadamente a las 8:30 p.m. de aquel día, dos embarcaciones de AMO detuvieron la embarcación a menos de una milla náutica (1.8 kilómetros) al sur de Vieques.

Los agentes de AMO detuvieron a ocho adultos y cuatro menores, todos sin la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Los migrantes y la embarcación fueron trasladados a la Unidad Marítima de Fajardo para su identificación y procesamiento.