( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos y la Unidad Motorizada de San Juan, llevaron a cabo un plan de vigilancia en la Barriada Figueroa en Santurce, donde aprehendió a un adolescente con un arma de fuego.

Al menor de 17 años de edad, le ocuparon una pistola Glock con dos cargadores, 38 municiones de ese calibre, una cantidad no precisada de marihuana y cocaína.

También se le incautaron $925 en efectivo.

El caso será consultado con el Procurador de Menores para la radicación de las faltas correspondientes.