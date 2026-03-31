Un adolescente de 17 años fue aprehendido hoy por agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Guayama, durante una vigilancia en un punto de venta de sustancias controladas del residencial Luis Palés Matos, en Guayama.

Al menor le ocuparon 373 bolsitas con “crack”, 12 bolsitas con cocaína, 71 envases cilíndricos con la misma droga y 26 “decks” de heroína.

Este caso será referido a la División de Asuntos Juveniles de Guayama, para la debida consulta con el Procurador de Menores de turno, para que determine si se van a presentar faltas en su contra.