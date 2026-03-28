Una discusión suscitada en la madrugada de este sábado frente a un negocio de la urbanización Alturas de Río Grande, en el municipio del mismo nombre, terminó con dos hombres muertos, de 25 y 63 años, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Además, la balacera dejó otras cuatro personas heridas.

El incidente ocurrió a eso de las 2:30 a.m. en el negocio Esquina 745. Según una publicación del negocio en Facebook, se celebraba un “Viernes de Party” con karaoke.

“De la investigación se desprende que la víctima (de unos 25 años) estaba en la parte frontal del establecimiento. Se suscitó una discusión entre varios individuos, como resultado un hombre resultó con heridas de bala falleciendo en la escena”, precisó la Policía.

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El occiso fue identificado en el parte de prensa de la Policía como Fernando Gutiérrez Jiménez.

Tras la balacera, otras cinco personas fueron trasladadas con heridas de bala a hospitales de la zona. Un hombre, identificado como Rafael Edgardo Rivera Cruz, de 63 años, murió a causa de los disparos mientras era atendido por médicos.

El agente Julio Prado, de la División de Homicidios de Fajardo, y el fiscal José Olivo se hicieron cargo de la investigación.

Con este doble asesinato, suman 113 muertes violentas en lo que va del 2026.