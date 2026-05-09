Una discusión por una venta de un terreno terminó anoche con un hombre de 60 años herido con un cuchillo en el área del cuello, informó la Policía.

Mientras, una mujer de 84 años también fue apuñalada en San Juan.

El primero de los incidentes, que se suscitó por la venta de un terreno, ocurrió eso de las 11:32 p.m. de ayer, viernes, en el negocio El Mandril, localizado en el barrio San José de Toa Baja. Se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El hombre se encuentra en condición crítica.

El informe policiaco detalla que, “mientras un hombre de 60 años se encontraba en este establecimiento, se produjo una discusión por una venta de un terreno entre él y un hombre de 34 años, quien presuntamente lo agredió con un cuchillo en el área del cuello”.

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Tras el incidente, el agresor huyó. Mientras, el herido fue transportado hasta una institución hospitalaria. su condición fue descrita como “crítica”.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga.

Por otro lado, una mujer de 84 años también fue apuñala a eso de las 6:12 p.m. de ayer, viernes, en la calle 45 SO de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan.

“Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer resultó herida en el área del pecho, tras ser agredida con un objeto cortopunzante”, dijo la Policía

La Policía no dio detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Solo informó que otra mujer fue arrestada como sospechosa de los hechos.

La víctima fue atendida por paramédicos en el lugar y transportada a un hospital cercano, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como grave.

El agente Bruno, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso al CIC de San Juan para que continúe con la pesquisa.