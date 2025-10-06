La Policía investiga un incidente de daños a vehículos ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la carretera 321 del barrio Christian en San Germán.

Según información preliminar, alguien realizó varios disparos contra una residencia, impactando la carrocería de tres vehículos que se encontraban estacionados en la marquesina.

Afortunadamente, al momento del suceso ninguna persona resultó herida y los carros estaban vacíos.

La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, que continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.