Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala en un incidente que está siendo investigado, ocurrido a eso de las 2:53 de la madrugada de hoy en la carretera 14, frente a Plaza Las Monjitas, en Ponce, informó la Policía.

Agentes adscritos al Precinto de Ponce Este acudieron al lugar tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre disparos. Al llegar, encontraron a los dos perjudicados con heridas de bala.

Los heridos, que no han sido identificados, fueron transportados de inmediato a un hospital del área, donde su condición fue descrita como estable por las autoridades.

Las circunstancias del incidente aún se encuentran bajo investigación por la Policía, y se ofrecerán más detalles conforme avance la pesquisa.