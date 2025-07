Una disputa suscitada entre dos hombres en un “colmado ferretería” de San Sebastián terminó con dos individuos disparándose, uno de estos resultó herido, detalló el Negociado de la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 9:30 p.m., pero no es hasta este sábado que se revela la información.

El informe de novedades detalla que el incidente ocurrió en el estacionamiento del comercio, localizado en la carretera PR-435, kilometro 3, del barrio Calabazas en San Sebastián.

“De la investigación realizada, en el lugar surgió un desacuerdo entre (dos hombres, que no serán identificados por este medio por tratarse de la víctima y una persona que todavía no ha sido acusada). Acto seguido, (uno de los hombres) agredió con los puños al (otro) y este (último) cayó al suelo. En medio del incidente, ambos hicieron disparos resultando herido de bala en ambas piernas (el que no cayó al suelo), quien huyó del lugar y recibió asistencia médica en un hospital de la región. Su condición fue descrita como estable”, precisa el informe policiaco.

Se informó que el hombre que no resultó herido acudió al Cuartel de San Sebastián y entregó su arma de fuego y relató lo sucedido.

El caso es trabajado por el agente Juan C. Rosado Figueroa, supervisado por el Sargento Ariel Irizarry Cortes, de la División de Homicidios de Aguadilla.