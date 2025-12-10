“No recomendamos ningún tipo de pirotecnia porque el hecho de que sea legal no deja de hacerla peligrosa”.

Ese fue el mensaje contundente enviado hoy a la ciudadanía por el teniente Ismael Cartagena, director de la División de Explosivos y Seguridad Pública, quien acompañó al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, durante el anuncio de la campaña de prevención de fatalidades por el uso de pirotecnia en las festividades navideñas y la Despedida de Año, con el lema el mensaje “Si otros sufren entonces no es una fiesta”.

El mensaje del afiche fue creado por la estudiante Yaira Lee Cruz Rolón, del Programa de Artes Visuales de la escuela especializada Miguel Ángel Juliá Collazo, en Cayey, quien ganó un concurso que fue convocado por la división.

Cartagena advirtió que un espectáculo de brillo y luces, a otros les deja una estela de miedo, ansiedad, peligro, quemaduras, amputaciones y hasta la muerte afectando no solo aquel que lanza la pirotecnia sino a personas vulnerables, adultos mayores, mascotas y niños.

“Un ejemplo de esto son personas con diversidad funcional donde algunos de estos son los adultos mayores, veteranos y personas con autismo. De igual manera sufren nuestras mascotas. Todos los primeros de enero, lamentablemente, nuestro personal tiene que salir a investigar estas tragedias donde hay familias lamentando el hecho de que un momento de luces y de brillo le cambiaron la vida a un ser querido”, reflexionó Cartagena

Desde la despedida de año 2021-2022 no se han reportado muertes relacionadas con el uso de pirotecnia, no obstante, el año pasado ocho personas resultaron heridas, con quemaduras, amputaciones de extremidades y pérdida de visión o audición como resultado de su manipulación.

El trágico caso, fue objeto de de las demostraciones realizadas por esa división en el Polígono de Tiro del área policíaca de Arecibo, donde colocaron en el pecho de un maniquí de un torso un mortero con la mecha al revés que se hizo estallar.

Jared Rodríguez Calderón, de 21 años falleció debido a la presión de grupo cuando se colocó el mortero poco después de la medianoche en el sector Hato del barrio San Salvador en Caguas, el 1 de enero de 2022.

Durante el anuncio de la campaña anual sobre el uso de pirotecnia y sus peligros, la División de Explosivos montó ocho escenarios durante su demostración. ( Campaña de Facebook )

La otra muerte ocurrió a principios de noviembre de 2020, cuando Heriberto Valentín Vale, de 55 años resultó herido con un mortero en el barrio Naranjo, en Moca.

“Lo primero que debemos tener claro es que todo artefacto explosivo sea legal o ilegal representa un alto riesgo, especialmente para menores de edad, mascotas y personas vulnerables”, advirtió el superintendente de la Policía.

La pirotecnia que se puede comprar legal de base terrestre, no aéreos y no explosivo que se puede comprar en tiendas solo puede ser adquirida en dos épocas: del primero de junio al 31 de julio de cada año, para las conmemoraciones de la Independencia de los Estados Unidos (4 de julio) y de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (25 de julio); y del 15 de noviembre hasta el 10 de enero de cada año, para la época navideña, Despedida de Año y Día de Reyes.

Si se ocupan de una a diez unidades puede enfrentar hasta seis meses de cárcel o una multa de $500, y si son más de diez, pueden ser hasta tres años de prisión y/o hasta $5,000 de multa.

Este año la división ha impactado a 120,000 personas con sus charlas de prevención, de los cuales más 40,000 son estudiantes de escuelas públicas.

El teniente Cartagena, presentó al niño de 7 años, Brian Rosado Fuentes, quien en los pasados meses su interés y admiración por el trabajo realizado por esa división lo integró a la campaña preventiva. “Es un símbolo para todos los estudiantes de su escuela”.

Además, la Policía de Puerto Rico ha incautado más 871,000 unidades de pirotecnia, lo que significa una merma en los cargamentos ocupados en años anteriores para la misma fecha, no necesariamente porque disminuyera su tráfico a la isla.

También han mantenido comunicación con las autoridades federales en caso de cualquier consulta sobre algún cargamento con pirotecnia que se pretenda introducir a Puerto Rico. Si se encuentra en una zona neutral se hacen las gestiones para que se devuelta a su destinatario. Aclaró que en 47 estados norteamericanos es legal el uso de pirotecnia.