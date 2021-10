Antes de conocer el trágico paradero de su hija, Valerie Ann Almodóvar Ojeda, sus padres movieron cielo y tierra para tratar de encontrarla, así que recurrieron al dispositivo con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que instalaron en la guagua de la joven, lo que permitió identificar el paradero del vehículo.

Estaba en la marquesina de la residencia del muralista ponceño Juan Luis Cornier Torres, alias Manwe Uno, acusado de asesinar a la joven universitaria de 23 años, quien recibió 38 puñaladas que le ocasionaron la muerte. Su cuerpo fue encontrado cerca de la carretera PR-518, cercano al lago Garzas de Adjuntas, envuelto en bolsas plásticas.

PUBLICIDAD

Horas antes de ser apuñalada, Almodóvar Ojeda salió temprano de la casa de su novio, Osvaldo Andrés Antommattei Pesavento, en la urbanización Quintas de Monserrate en Ponce, en dirección a la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez para tomar un examen final de Inglés. No obstante, segundos después de montarse en su vehículo Nissan PathFinder, inició una conversación con Manwe a través de WhatsApp en la que coordinaron encontrarse en la Ciudad Señorial tan pronto ella terminara con su obligación académica.

Lo anterior se desprende de la información provista por la agente Igneris Negrón de la Unidad de Crímenes Cibernéticos de la Policía cuando se sentó en el banquillo de testigos durante la continuación del juicio contra Cornier Torres, en la sala 606 del Centro Judicial de Ponce ante el juez Daniel R. López.

A preguntas de la fiscal Sharleen Rosa de Jesús, la testigo del ministerio público detalló el informe de 602 páginas que extrajo del celular de la víctima, específicamente del chat entre la occisa, el acusado y un tal “Godfather”, de quien aún no se ha dicho nada en corte.

De acuerdo con la agente policial, la conversación entre “Vale Almo” y “Manwe “-como se identifican en el teléfono de la víctima- comenzó a las 7:43:48 de la mañana del lunes, 17 de diciembre de 2018.

“Buenos días. Subo de 11 a 12″, escribió la joven a esa hora.

Manwe le contestó a las 7:52:49 a.m. en un audio que fue escuchado en sala: “¿Subes pa’ Mayagüez o bajas pa’ Ponce?”.

PUBLICIDAD

“Estoy de camino a Mayagüez a coger mi último (examen) final y luego subo a Ponce a las 11 pa’ llevarte tus cosas”, replicó Valerie Ann en otro mensaje de audio.

“Okey, si estás en Mayagüez, ¿ves en el mapa que Mayagüez está arriba y Ponce está abajo? Así que cuando bajes para Ponce me avisas. Mala mía por la ronquera, pero es que me estoy quedando sin voz”, manifestó el ahora acusado en otro audio enviado a las 7:57:46 a.m.

Hasta ese momento, y de acuerdo a los audios, se podía percibir cierta confianza entre ambos pues se escuchaban bromeando entre ellos.

“Si, to’ el mundo me lo dice… pero yo siento que estoy saliendo de mi casa y yo digo que es subir para el sur. No es nada”, replicó Valerie Ann a las 7:58:17 a.m.

“No importa, allá arriba son unos jibaros y se le olvida. Estás bajando”, increpó el grafitero de manera inmediata.

“Subo. Ja, ja, ja… estoy loca”, escribió la sangermeña.

“Cuando bajes, me avisas”, dijo Manwe Uno a las 7:59:10 a.m.

Acto seguido, ella le escibe: “LOL (Laugh out loud). Dale”.

“Ok”, escribió el acusado.

“Voy, que me van a romper el cu#@ en ese examen que voy a coger ahora de inglés”, confesó Valerie Ann en otro audio a las 7:59:44 a.m.

Mientras tanto, la trayectoria marcada por el dispositivo de posicionamiento global marcaba una ruta hacia el recinto universitario, a donde llegó a las 8:40 de la mañana.

“¿Puedes creer que bajo para Mayagüez y el examen es miércoles? Me cago en diez por no decir en Dios”. “Ay Dios mío!!!!”, “En verdad yo creo que bajo a la misma hora, so, te escribo comoquiera”, verbalizó la teatrera en varios audios al retomar la conversación en el chat de WhatsApp a las 10:15 a.m.

PUBLICIDAD

“Estoy trabajando”, contestó Manwe a las 10:15:52 a.m.

“Okey, te aviso horita”, resaltó Almodóvar Ojeda.

“Ok”, escribió el imputado a las 10:16 a.m.

Luego, la teatrera se dirigió a la residencia de una amiga identificada como Génesis, ubicada en San Germán. Allí llegó a las 10:23 de la mañana y estuvo hasta las 11:27 a.m.

En ese mismo pueblo visitó a las 11:32 a.m. la casa de su madre, Zaida Ojeda, de donde salió a las 11:50 a.m.

A las 11:56 a.m. se detuvo en un garaje sangermeño donde permaneció durante tres minutos, aproximadamente.

Cabe destacar, que el camino recorrido por la víctima estuvo delineado por el primo de su madre, Omar Binet Ojeda, a quien la familia ocupó para descifrar la información del sistema durante aproximadamente 24 horas, desde que Valerie Ann salió de la casa de Osvaldo Andrés en Ponce ese lunes, 17 de diciembre hasta el día siguiente a las 7:50 de la mañana, cuando el vehículo fue estacionado en el Tribunal de Ponce.

Binet fue llamado como testigo de fiscalía para reseñar las 10 rutas que recorrió la guagua de la occisa.

“La próxima ruta es a las 11:59, desde la calle Luna en San Germán con destino a la calle Global #28 en Ponce, a la 1:28 de la tarde”, dijo Binet Ojeda, quien hoy compareció como testigo de hecho.

“Dónde estás”, preguntó Valerie Ann a Manwe mediante audio en WhatsApp a las 12:31:24 p.m.

“Pueblo”, escribió Cornier Torres.

“¿Dónde te veo?”, ripostó la joven a las 12:31 p.m.

PUBLICIDAD

Así se mantuvieron en la conversación, pues según se extrae del reporte, Valerie Ann no sabía cómo llegar al lugar donde quedaron en verse.

“¿Podrás pararte más cerca?”, preguntó ella a las 12:43 p.m.

“Enviar pin. Siempre me pierdo. Estoy perdida… ja, ja, ja. Estoy en el semáforo”, continuó la joven aproximadamente a las 12:52 p.m.

A esa hora, Manwe le envió un pin con una localización que, según indicó la agente Negrón, marcaba la residencia del acusado en la avenida Roosevelt de Ponce.

“Ya di la vuelta como cuatro veces. No encuentro tu casa, ya he dado como cinco vueltas… no sé dónde rayos es”, destacó Valerie Ann a las 12:58:24 p.m.

“Ahora, estoy cerca”, añadió a la 1:00:43 p.m.

De acuerdo con la especialista en crímenes cibernéticos, la última extracción del celular de la víctima fue a la 1:02 p.m.

“La última vez que Valerie Ann cogió ese teléfono y lo utilizó fue a la 1:00:49 p.m.”, expuso la agente durante su testimonio.

“Me fui, mano, porque mami me vino a buscar”, escribió el imputado en un mensaje que la víctima nunca leyó.

El juicio contra Cornier Torres continúa esta tarde en el Tribunal de Ponce.