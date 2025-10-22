( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina, diligenciaron esta mañana una orden de allanamiento en una residencia localizada en el sector Villa Tiro del barrio San Isidro, en Canóvanas, donde ocuparon sustancias controladas.

En total se incautaron dos libras y 15 cigarrillos con marihuana y 30 cápsulas con “crack”.

Los arrestados fueron identificados como Raúl Vargas Vargas, de 45 años y Samary González López, de 33 años.

El caso será consultado con la fiscalía para la radicación de los cargos que correspondan.