Una conductora de 63 años falleció mientras conducía su vehículo por la carretera PR-165, jurisdicción de Dorado, y ocasionó un accidente múltiple.

Mientras, un hombre de 55 años murió tras impactar con su auto una valla de concreto en la carretera PR-5, jurisdicción de Toa Alta.

Ambos casos fueron relacionados por la Policía, ya que se cree que los conductores sufrieron condiciones de salud que los hicieron chocar y morir en el acto.

En el caso de Dorado, la Policía informó que se cree que la mujer, identificada como Elsa Ayala López, sufrió un incidente de salud que la llevó a chocar contra el auto que tenía al frente. La conductora del auto impactado a su vez chocó contra un vehículo que transitaba por el carril contrario.

Los hechos se reportaron a las 6:25 p.m. de ayer, viernes, en el kilómetro 23.8.

El informe policiaco precisa que “se alega que la conductora, identificada como Elsa Ayala López, de 63 años, transitaba en un Honda, modelo CVR, color azul, del año 2018, por esta vía de rodaje, presuntamente no guardó distancia prudente al vehículo que la precedía, impactando con su parte frontal a la parte posterior de una Mini Cooper color gris, manejada por una conductora de 41 años”.

Se añade que, “como producto del impacto, esta conductora perdió el control y dominio del volante, invadiendo el carril contrario siendo impactada por un conductor de 37 años que viajaba en un Toyota Venza, color gris. Una pasajera de este vehículo resultó herida leve”.

Ayala López murió en el lugar de los hechos.

La Policía informó que se investigan las causas del accidente, pero “no se descarta que se trate de un posible caso médico”.

A los conductores involucrados se les realizó la prueba para detectar el consumo de bebidas embriagantes. Ambos resultaron negativo.

El agente Melvin Candelario, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y el fiscal Orlandi Cabrera se hicieron cargo de la investigación.

Sobre el caso de Toa Alta, la Policía lo catalogó como un “incidente desgraciado”, y atribuyó que se trataba de un caso médico.

Este accidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. en el kilómetro 17.1, de la carretera PR-5, jurisdicción de Toa Alta.

El informe policiaco indica que se “alega que, mientras Ricardo Durán Colón, de 55 años, viajaba por esta vía de rodaje, en un Hyundai, modelo Tucson, color negro, del año 2018, por razones que aún se investigan, perdió el control y dominio del volante e impactó con su parte frontal una valla de concreto. El conductor falleció en el lugar”.

El agente Juan Rodríguez y el fiscal Orlandi Cabrera se hicieron cargo de la investigación.