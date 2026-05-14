El conductor y la pasajera de una motora resultaron heridos anoche al chocar con una guagua que transitaba por el carril contrario en el kilómetro 0.8 de la carretera PR-794 en el camino Verde del barrio Cagüitas, en Aguas Buenas.

Según el informe de novedades de la Policía, a eso de las 7:37 p.m., se recibió una llamada a través de Centro de Mando del área policíaca de Caguas informando sobre un accidente de tránsito al llegar las patrullas encontraron a los dos heridos.

De la investigación realizada por la agente Ana Rosario, adscrita la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Caguas, se establece que mientras el conductor de una motora marca Kawasaki, modelo KL650 y del 2008, transitaba por el lugar a una velocidad mayor que la permitida intentó rebasar un vehículo y perdió el control del volante.

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El motociclistas choca con el lado izquierdo una guagua Toyota RAV4, color negro y del año 2007, conducida por Vannesa A. Tacorronte, de 51 años y residente en Caguas, quien transitaba en sentido contrario.

Por el impacto, los ocupantes de la motora salieron expulsados cayendo en el pavimento.

La pasajera, identificada como Amarilys Pérez González de 40 años, resultó con heridas de carácter grave, por lo que fue transportada en ambulancia áérea en condición crítica al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Mientras que, el conductor de la motora identificado como Julio Rosario López de 38 años, fue hospitalizado en una institución de Caguas. Su condición es estable.