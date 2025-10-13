Dos hombres resultaron heridos en una pelea reportada a las 11:00 de la mañana de hoy, lunes, en el estacionamiento de la Playa Borinquen ubicada en la antigua Base Ramey, en Aguadilla.

Según información preliminar, surgieron discrepancias entre ambos por la ubicación de una guagua de comida rodante en el estacionamiento que culminó en agresión.

Durante el altercado uno de ellos se armó de un objeto, que no fue descrito, con el cual le propinó golpes al otro en la cabeza, brazo izquierdo y las manos, mientras que el agredido se defendió con un machete hiriéndolo en el abdomen.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.