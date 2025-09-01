Dos vecinos resultaron heridos a cuchillazos durante una pelea reportada esta mañana en la calle Batey de la urbanización Vistas de Naguabo, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 10:00 a.m., de hoy, lunes, Eliezer Williams Cruz de 32 años, se presentó en el cuartel del Distrito de Naguabo manifestando que anoche sostuvo una discusión con un vecino, identificado como Ralphie Torres Méndez, de 38 años.

En la mañana de hoy, ambos volvieron a enfrentarse y, en medio de una pelea, resultaron heridos con un arma blanca.

Torres Méndez fue trasladado en vehículo privado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó traumas en el área de la cabeza y múltiples heridas en la cabeza y el cuello, por las cuales se le tomaron varios puntos de sutura.

Fue referido al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición estable para recibir tratamiento especializado.

Mientras que, Williams Cruz, fue llevado a otra institución hospitalaria donde el médico de turno diagnosticó laceraciones en ambas manos y le dio de alta.

El agente Yadiel Vega, adscrito al Distrito de Naguabo, ocupó como evidencia una navaja plegable y un tubo de metal.

Además, consultó el caso con el fiscal Juan Hernández, quien instruyó continuar con la investigación para determinar la posible radicación de cargos criminales.

El agente Luis Navas, de la División de Servicios Técnicos, documentó la escena mediante fotografías y huellas.

Se notificó al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao para dar seguimiento al caso.