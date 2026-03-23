Dos hombres enfrentan cargos por violencia doméstica en hechos por separado, ocurridos ayer, domingo, en la zona metropolitana, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

En uno de los casos ocurrido en Hato Rey, el imputado, identificado como Rony Tavárez Morel, de 25 años, se alega que, agredió con los puños a su pareja en el rostro y la cabeza y le rompió su teléfono celular.

La víctima requirió asistencia médica y le tomaron varios puntos de sutura en una herida en la frente y diagnosticaron un golpe en el ojo derecho.

Rony Tavárez Morel, enfrenta un cargo por maltrato por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó.

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Tavárez Morel, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar que fue señalada para el primero de abril.

De otro lado, un cargo por maltrato por violencia doméstica fue radicado a Miguel A. Garay Quiñones, alias “Guelin”, de 40 años y vecino de San Juan.

A Miguel A. Garay Quiñones, se le radicó un cargo de maltrato por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada, el 22 de marzo, a eso de la 1:20 a.m., se arrestó por presunto acecho a la querellante como parte de un patrón de violencia de genero.

La prueba se presentó ante la misma jueza quien determinó causa para arresto y le señaló $14,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el primero de abril.