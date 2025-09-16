Dos hombres presuntamente se llevaron sin pagar mercancía valorada en aproximadamente $1,500 de la tienda Burlington, ubicada en el centro comercial Plaza Carolina, en hechos ocurridos la noche del lunes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los individuos entraron al local y se apropiaron ilegalmente de los artículos.

Al momento de los hechos, vestían camisas negras.

La investigación inicial estuvo a cargo del policía Efraen Montalvo. El caso fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.