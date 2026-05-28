Dos menores de edad resultaron lesionados esta tarde en un accidente de tránsito entre dos vehículos en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-159, frente a un restaurante de comida rápida, en Corozal.

Uno de los heridos se encuentra en condición delicada. Ambos menores fueron trasladados a un hospital por paramédicos.

La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga los hechos, según informó la oficina de prensa de la Policía.