Dos menores resultan heridos en accidente de tránsito en Corozal
Dos vehículos chocaron frente a un restaurante de comida rápida.
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Dos menores de edad resultaron lesionados esta tarde en un accidente de tránsito entre dos vehículos en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-159, frente a un restaurante de comida rápida, en Corozal.
Uno de los heridos se encuentra en condición delicada. Ambos menores fueron trasladados a un hospital por paramédicos.
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga los hechos, según informó la oficina de prensa de la Policía.