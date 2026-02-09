Unidades de rescate de la Policía, junto a personal de Manejo de Emergencias, buscan dar con dos personas que esta tarde fueron arrastradas por la corriente en el área de la playa Cueva del Indio, en Arecibo.

Las autoridades fueron alertadas a las 5:42 p.m. y se informó que, debido a las condiciones marítimas adversas, no es posible acceder al lugar en embarcaciones.

Al momento, los afectados no han sido identificados.