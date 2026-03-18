Dos bañistas murieron ahogadas esta tarde en la Poza de las Mujeres, en la carretera PR-6684, en Manatí.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas sobre dos personas arrastradas por el fuerte oleaje.

Personal de la Unidad Marítima, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, entre otros rescatistas se encuentran en la escena.

A pesar de que las autoridades no han revelado la identidad de las fallecidas, se indicó que eran residentes del estado de Michigan.

Con estas muertes asciende a 11 las personas que han perecido ahogadas este año, de las cuales siete son turistas.