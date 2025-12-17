La gasolinera Puma localizada en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce, fue blanco de un robo esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el informe de novedades, a eso de las 6:50 a.m. de hoy, miércoles, mientras el empleado se encontraba acomodando mercancía, escuchó el sonido de una de mas máquinas de entretenimiento y al mirar, observó a dos hombres, uno de ellos con la caja del monedero en su mano.

Se inició un forcejeo, pero los pillos se quedaron con el dinero y huyeron en un automóvil marca Mitsubishi Mirage, color rojo y con la tablilla CFW-078.

La máquina de juegos a la que le ocasionaron daños tiene un valor estimado de $3,500.