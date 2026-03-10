Las autoridades investigan un “carjacking” ocurrido anoche en la calle Agüeybaná de la urbanización Villas de Buenaventura, en Yabucoa.

Según narró el querellante de 36 años, a eso de las 9:00 p.m. de ayer, lunes, se le acercaron dos asaltantes vestidos con ropa oscura y armados, uno portaba una pistola y el otro un arma larga y mediante amenaza le robaron su automóvil marca Nissan Sentra, color azul, del año 2020 y con tablilla JON-448.

También se apropiaron de su teléfono celular.

Los asaltantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

El perjudicado resultó ileso.

La agente Sandra Martínez realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robos del CIC de Humacao.