La vista preliminar contra Eduardo Meléndez Velázquez, imputado por delitos de asesinato en primer grado, escalamiento y violación a la Ley de Armas, por disparar en la noche del martes, 15 de julio, al biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, de 49 años, quien era su vecino en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, fue señalada para comenzar el 25 de agosto.

Esta fecha se acordó hoy durante una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala de la jueza Lizandra Avilés, del Tribunal de Ponce, donde tanto el Ministerio Público como la defensa de Meléndez Velázquez, esperan por la entrega de los vídeos de seguridad de una de las residencias que no estarán listos hasta la semana entrante, informó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

También se separaron las fechas del 27,28 y 29 de agosto para la continuación de los procedimientos.

El imputado, de 45 años, está encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, desde el 17 de julio, al no prestar la fianza de $1 millón 750 mil, que le señaló la jueza Adria Cruz Cruz.

El científico y el entonces enfermero tenían disputas vecinales. Esta vez, según reveló la pesquisa, el altercado fue por la colocación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez que emitía el canto de coquíes.

Al momento del crimen este entregó dos armas de fuego tras hacer una admisión de los hechos y en una bóveda se recuperaron otras nueve.