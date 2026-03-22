Una reconocida astróloga ha generado debate tras asegurar que el mundo podría experimentar cambios territoriales significativos en 2026, en medio de la intensificación de conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza.

Se trata de Jessica Adams, quien afirma interpretar patrones astrológicos para anticipar acontecimientos globales. La vidente sostiene que este año marcará un punto de inflexión, con transformaciones “abruptas” en las fronteras internacionales que, según ella, ya comienzan a vislumbrarse.

Adams, quien asegura haber anticipado hechos como la elección de Donald Trump en 2016 y la pandemia de COVID-19, afirma que el mapa mundial será “redibujado” a partir de mediados de 2026, especialmente desde junio. Según sus proyecciones, estos cambios no serían temporales, sino que se extenderían durante varios años, hasta aproximadamente 2033.

PUBLICIDAD

“Ese mapa cambiará, las fronteras cambiarán, pero podríamos pensar que se acabó, y no es así. Seguirá cambiando hasta 2033”, predijo Adams.

En sus predicciones con The Sun , Adams dijo: “Veremos cómo el mapa mundial se redibujará de forma muy repentina. Estamos viendo fronteras con Ucrania y sus países y regiones vecinos, y también con Gaza, y todos los países y regiones vecinos”.

Las declaraciones de la astróloga coinciden con un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. La guerra iniciada tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, impulsada por el gobierno de Vladimir Putin, continúa sin una solución clara, mientras Moscú mantiene sus demandas territoriales sobre regiones estratégicas.

En paralelo, el conflicto en Gaza ha generado una crisis humanitaria prolongada, tras los ataques de Hamás en octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí. Aunque se han alcanzado acuerdos de alto el fuego, estos han sido frágiles y con múltiples denuncias de violaciones.

En un tono más optimista, Adams también ha señalado que el conflicto entre Israel y Hamás podría resolverse en varias fases durante 2026. Según sus proyecciones, la situación comenzaría a estabilizarse a inicios de año, con avances hacia la paz en los meses siguientes.

La astróloga estima que el proceso concluiría hacia finales de julio, tras una serie de etapas que marcarían el cierre progresivo del conflicto en la región.

Si bien las afirmaciones de Adams no cuentan con respaldo científico, sus declaraciones han llamado la atención al coincidir con un escenario global volátil, donde las disputas territoriales y las tensiones políticas siguen en aumento.

Analistas internacionales coinciden en que, más allá de las predicciones, el panorama geopolítico actual sí presenta riesgos reales de cambios en el equilibrio global, lo que mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales.