Una empleada de la panadería High Bakery, que está localizada en la carretera PR-156, en Barranquitas, resultó con quemaduras mientras encendía el horno.

La llamada de alerta se recibió a las 5:39 a.m. de hoy, viernes, en el Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la entrevista a la perjudicada, cuando iba a encender el honro el iniciador de fuego se prendió en llamas y se apagó de inmediato. No obstante, resultó afectada con quemaduras leves.

La mujer fue llevada al hospital Salud Integral de la Montaña para que recibiera los primeros auxilios.

Los Bomberos que inspeccionaron el negocio le recomendaron al propietario que cerrara la panadería hasta que la compañía de gas revise todo el equipo. La estructura no resultó con daños.