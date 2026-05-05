Un empleado de la Administración Federal de Aviación (FAA) en New Hampshire está acusado de enviar un correo electrónico a la Casa Blanca amenazando con matar al presidente Donald Trump después de usar su ordenador de trabajo para investigar intentos de asesinato y temas relacionados.

Se esperaba que Dean DelleChiaie, de 35 años y residente en Nashua, compareciera por primera vez ante el tribunal el martes acusado de comunicación interestatal de una amenaza contra el presidente. Según la fiscalía federal, el 21 de abril envió un mensaje a través de su cuenta personal de correo electrónico en el que se identificaba y decía que iba a “neutralizar/matar” al presidente.

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Esto ocurrió casi tres meses después de que la policía y los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos interrogaran a DelleChiaie acerca de los registros efectuados en su ordenador en la FAA, donde trabajaba como contratista de ingeniería mecánica.

Según los documentos judiciales, DelleChiaie utilizó su ordenador de trabajo en enero para buscar información sobre cómo introducir un arma en una instalación federal, el porcentaje de la población que quiere la muerte del presidente, la ubicación de la casa del vicepresidente y los nombres de sus hijos. Más tarde pidió al departamento de tecnología de la información de la FAA que borrara su historial de búsquedas, pero el departamento denunció la petición a las autoridades y DelleChiaie fue suspendido.

Cuando fue entrevistado en su casa el 3 de febrero, DelleChiaie admitió haber hecho los registros y se mostró arrepentido, escribió el agente especial del Servicio Secreto Nathaneal Gamble. También dijo a los investigadores que poseía tres armas, que estaba deprimido y que, aunque estaba molesto con la administración Trump, no tenía ningún interés en los asesinatos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.