Empleado de mantenimiento y ornato del municipio de Guayanilla encontró esta mañana un arma de fuego a orillas de la carretera PR-127, del barrio Jagua Tuna, del mencionado municipio.

De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 9:00 a.m. de hoy, lunes, el trabajador se encontraba limpiando las áreas verdes frente al Correo cuando encontró el arma de fuego.

La pistola fue descrita como marca Glock, modelo 19 X, calibre 9 milímetros, con el número serie CFSN395, un cargador, 19 municiones y una linterna.

Se continuará la pesquisa para conocer a quien pertenece el arma de fuego y si la misma se vincula con algún delito o fue reportada hurtada.