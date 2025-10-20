Un hombre fue herido de bala en la noche de ayer, domingo, en el barrio Atalaya frente a un negocio en Aguada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

A eso de las 10:36 p.m. los agentes que llegaron a la escena encontraron rastros de sangre y varios casquillos de bala en el área del estacionamiento.

Mas tarde, se recibió una llamada de un hospital que notificó que un familiar habían trasladado a una persona con heridas de bala.

El perjudicado, de 50 años, fue hospitalizado en condición de cuidado.

La División de Homicidios del CIC de Aguadilla continuará con la pesquisa.