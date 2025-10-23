Un joven resultó herido en el pecho esta madrugada mientras manipulaba un rifle, en la carretera PR-777, sector Capilla del barrio Cagüitas, en Aguas Buenas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El herido, identificado como Jan Carlo Torres Viera de 25 años y residente de San Juan, posee licencia de portación de armas de fuego.

Torres Viera fue recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es crítica.

La investigación preliminar fue realizada por el agente Ángel G. Carrasquillo Orta, adscrito al distrito de Aguas Buenas, quien refirió el caso al personal de la División de Agresiones (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.