Un hombre de 48 años se encuentra en condición de cuidado, luego de que recibiera anoche una golpiza de manos de varios individuos que lo sorprendieron mientras se encontraba en la avenida Gregorio Ledesma, en Levittown, Toa Baja.

La Policía informó que el perjudico alegó que, “mientras se encontraba sentado en este lugar, un grupo de hombres comenzó a agredirlo en el área del rostro. Luego de llegar hasta un negocio cercano para pedir ayuda, se realizó una llamada a través del Sistema (de Emergencias) 9-1-1, alertando lo sucedido”.

El hombre fue trasladado a una institución hospitalaria, donde se le diagnosticaron fracturas en el rostro y posible fractura craneal. Se indicó es de cuidado.

Los hechos se registraron a eso de las 7:45 p.m. de ayer, viernes.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan.