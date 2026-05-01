En condición delicada hombre herido de bala en Coamo
La División de Agresiones del CIC de Aibonito investiga el motivo de la agresión.
PUBLICIDAD
Un joven resultó herido de gravedad tras ser baleado anoche mientras transitaba por el kilómetro 36.4 de la carretera PR-14, en Coamo.
Los hechos se reportaron a las 11:25 p.m. de ayer, miércoles, cuando Abisai Soto Soto de 25 años, fue tiroteado cerca de un supermercado del área.
Soto quedó hospitalizado en condición delicada.
El agente Benjamín Batista, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, tiene a cargo la pesquisa.
La agresión ocurrió horas antes de que la Policía diligenciara varias órdenes de allanamiento y arrestara a cuatro adultos e interviniera con dos adolescentes, en el residencial Jardín El Edén, en Coamo, como parte de las estrategias para controlar la incidencia de asesinatos que se elevó en lo que va de año.